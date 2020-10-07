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07:27, 7 октября 2020 года Орловские приставы взыскали с алиментщика 174 тысячи рублей Пришлось применить принудительные меры.





На воспитание несовершеннолетнего сына мужчина регулярно был обязан отчислять четверть зарплаты, но житель Мценска не выплачивал деньги регулярно. Между тем, ребенок нуждался в материальной помощи.



Тогда на расчетный счет должника сотрудником УФССП было обращено взыскание, а также наложен запрет на регистрацию имущества и выезд за границу страны.



В настоящий момент весь долг погашен, более того, мужчина получил официальную работу. Деньги на содержание сына удерживаются из заработной платы гражданина – сообщает пресс-служба регионального УФССП.





Артём Ежаков



