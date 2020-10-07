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08:59, 7 октября 2020 года 119 нелегальных торговцев выявили полицейские с начала года в Северном районе Орла Составлены административные протоколы. И правоохранители продолжают пресекать факты незаконной уличной торговли.





По закону, за это правонарушение предусмотрен штраф от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Вместе с тем, за неповиновение требованиям сотрудника полиции, может грозить и арест до 15 суток.





Надежда Невматулина



