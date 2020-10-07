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10:47, 7 октября 2020 года В Орловской области зафиксировано 99 новых случаев коронавируса Новых умерших за сутки не зарегистрировано.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 октября, общее количество зараженных новой коронавирусной инфекцией за весь период пандемии составляет 9126 человек. Активно болеют 1679 орловцев.

За сутки от COVID–19 выздоровели 73 жителя региона, общая отметка по этому показателю на данный момент составляет 7313. Количество смертей осталось на вчерашней отметке в 134 случая.





Артём Ежаков



