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10:56, 7 октября 2020 года В Орловской области под колесами «Нивы» погиб неизвестный Трагическое происшествие произошло вчера в 19:15.





Роковое столкновение случилось на 128 километре трассы Орел - Тамбов. 36-летний водитель ВАЗ – 212140 сбил неизвестного мужчину. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте аварии.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.





Орловское Информбюро



