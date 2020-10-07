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10:56, 7 октября 2020 года

В Орловской области под колесами «Нивы» погиб неизвестный

Трагическое происшествие произошло вчера в 19:15.


Роковое столкновение случилось на 128 километре трассы Орел - Тамбов. 36-летний водитель ВАЗ – 212140 сбил неизвестного мужчину. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте аварии.
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



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