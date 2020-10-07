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11:05, 7 октября 2020 года Тургеневскому дубу в Спасском-Лутовиново почти два века Точный возраст достопримечательности установили специалисты программы «Деревья - памятники живой природы».





Как сообщает сайт регионального правительства, эксперты пришли к заключению, что сейчас дубу 197 лет. Дерево появилось из жёлудя и посажено на свое место в возрасте от 5 до 15 лет – это было в промежутке между 1828 и 1838 годами. Юному Тургеневу тогда было от 10 до 20 лет.





Артём Ежаков



