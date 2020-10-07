Нелегальный байкер пострадал в аварии в Орловской области

ДТП произошло накануне в 17:30.

47-летний мотоциклист на Phantom потерял управление «железным конём» и опрокинулся в районе 16 километра трассы Змиевка - Глазуновка - Тросна. Инцидент случился между первыми двумя населенными пунктами. У мужчины не было прав категории «А», дающих право ездить на мотоцикле. Из-за происшествия ему потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.