Нелегальный байкер пострадал в аварии в Орловской области

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11:15, 7 октября 2020 года
Нелегальный байкер пострадал в аварии в Орловской областиДТП произошло накануне в 17:30.
47-летний мотоциклист на Phantom потерял управление «железным конём» и опрокинулся в районе 16 километра трассы Змиевка - Глазуновка - Тросна. Инцидент случился между первыми двумя населенными пунктами. У мужчины не было прав категории «А», дающих право ездить на мотоцикле. Из-за происшествия ему потребовалась госпитализация.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Артём Ежаков