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11:26, 7 октября 2020 года

Обманутые дольщики трёх орловских домов получат жилье или компенсацию

Речь идет о домах на Бурова, 46 и Панчука, 83 в Орле, а также по адресу Дружбы Народов, 159 - в Ливнах.


Компенсацию получат пострадавшие при строительстве жилого дома на улице Панчука – он готов лишь на треть, и в связи с банкротством застройщика деньги вернут из Фонда защиты граждан – участников долевого строительства и регионального бюджета. Завершить выплаты планируется в I квартале 2021 года.

Строительство двух оставшихся домов завершится. Объект в Ливнах сдадут в эксплуатацию в IV квартале этого года – он готов на 80%. Достроить его планируется с помощью привлечения нового инвестора.
 
Жилье на улице Бурова будет готово только через год. Здание завершено на 70% и сюда планируется подключить уже упомянутый выше Фонд и деньги из областной казны.
 
Сроки реализации утверждены приложением к распоряжению губернатора Орловской области от 6 октября 2020 г. № 49-р, размещенным на сайте регионального правительства.



Артём Ежаков
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