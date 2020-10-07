Орловским работодателям рекомендовали вернуться к «удаленке»

Такое предложение утверждено региональным оперштабом по коронавирусу.

Еще одной мерой сдерживания болезни станет ужесточение контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима. Администрациям Орловского района, областной столицы, Ливен и Мценска рекомендовано проводить регулярные – не менее трёх раз в неделю – проверки использования СИЗ в общественных местах и транспорте, где, согласно статистике, наибольшее количество зараженных COVID-19.

К обязанностям граждан относится обязательное ношение масок и прочих средств индивидуальной защиты в любом месте массового скопления людей. Рекомендовано использование перчаток. Контроль за всем этим, а также за соблюдением норм социального дистанцирования будет усилен.

Возвращается обработка общих помещений в многоквартирных домах. Обрабатываться будут те, в которых был выявлен случай COVID-19 – сообщает сайт областного правительства.