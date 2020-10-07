Главная » Новости



11:58, 7 октября 2020 года Сегодня Ресурсный Центр добровольчества начинает обучение будущих волонтеров Занятия начнутся в 16 часов в фундаментальной библиотеке.





Программа академии добра направлена на знакомство с добровольчеством. Это волонтеры культуры, медиаволонтерство, школьное, культурное, экологическое патриотическое, медицинское, поиск пропавших без вести. Обучение будет проходить 3 дня. Самые активные волонтеры поделятся своим опытом, проведут тренинги на командность и сплоченность.



Программа рассчитана на школьников и студентов от 16-ти до 25-ти лет. Академия - это базовый уровень. Следом будут организованы более сложные курсы. Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов.





Татьяна Напольских



