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12:05, 7 октября 2020 года

В Мценском районе поисковики начали новую экспедицию

Работы ведутся на 337 км автодороги Крым-2.


Воинское захоронение, которое искали на протяжении 20 лет, было обнаружено в сотне метров от мемориального комплекса танкистам-гвардейцам.
 
Сергей Щербатый, председатель Орловского регионального отделения организации «Поисковое движение России»: «Здесь, по донесениям, могут находиться без вести пропавшие, и у нас есть большой шанс определить их имена и сказать, что человек не пропал без вести, не попал в плен, не продал Родину, а погиб при защите Отечества на этих рубежах».
 
Поисковикам из разных городов придется перебрать землю в трех обнаруженных воронках. В одной из них во время поисковой разведки обнаружили череп и каблук от солдатского ботинка. Место захоронения искали долго, опираясь на рассказы старожилов, архивные данные и немецкую аэросъемку.



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