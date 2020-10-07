Коронавирус: распространение по территории Орловской области

Сегодня в регионе зафиксировано 99 новых случаев коронавируса.

В данный момент COVID-19 подтвержден у 4570 жителей Орла, 1042 зараженных – в Орловском районе, 665 – в городе Мценске и Мценском районе, 467 – в Ливнах, 312 – в Урицком районе, 264 – в Болховском районе, 198 − в Ливенском районе, 149 – в Дмитровском районе, 141 – в Новодеревеньковском районе, 114 – в Хотынецком районе, 113 – в Кромском районе, 112 – в Свердловском районе, 103 – в Покровском районе, 95 – в Малоархангельском районе, 92 − в Верховском районе, 91 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, по 78 – в Должанском и Колпнянском районах, 75 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 67 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 24 – в Корсаковском районе.



Все заболевшие находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения – сообщает пресс-служба сайта областного правительства.