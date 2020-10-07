Орловский спорт и культура ужесточают прием зрителей

Причина – меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Согласно решению оперштаба по коронавирусу, культурным учреждениям предписано со 2 октября ограничить количество мероприятий, проводимых на площадках, подразумевающих сбор большого количества людей, и при этом не забывать о жестком соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.



Организациям спорта поручено усилить контроль и рекомендовать при проведении мероприятий следующие меры: не более 50 человек на объекте одновременно, распределение потоков участников по времени, при отсутствии возможности контроля дистанцирования и использования СИЗ запретить присутствие зрителей, при нарушении предписаний организаторы должны обеспечить безопасность с помощью доступных мер, вплоть до отстранения участников.



Организациям соцзащиты поручено предусмотреть развертывание обсерваторов на базе стационарных учреждений – предполагается, что там будут изолированы инфицированные коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме – сообщает пресс-служба областной администрации.