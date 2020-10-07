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12:40, 7 октября 2020 года В администрации Орла рассказали о работах в сквере Комсомольцев Ремонт объекта ведется по программе «Народный бюджет».





Как сообщает информационный сайт областной столицы, работы идут четко по графику. Рабочие ООО «Техспецкомплект» кладут плитку и бордюр вдоль дорожек, чинят ступеньки и устанавливают видеонаблюдение. Работы закончат до 30 ноября.





Артём Ежаков



