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13:02, 7 октября 2020 года В центре Орла ограничат движение автотранспорта Причина – ремонтные работы на парковке.





Почти на два месяца – до 29 ноября – временно ограничено движение автомобилей по улице Правый Берег Реки Орлик в районах дома №2 по улице 1-й Пушкарной, скверов Лескова и Маяковского – сообщает пресс-служба орловской администрации.





Артём Ежаков



