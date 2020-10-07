К выбору мест ярмарок в Орле подключат горожан

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13:10, 7 октября 2020 года
К выбору мест ярмарок в Орле подключат горожанНа волне общественного резонанса, который вызвала новость о закрытии ярмарок на привычных местах, администрация областной столицы решила обсудить вопрос их размещения в 2021-2022 годах с общественностью.
При обсуждении вопроса расположения ярмарок не требуется разрешение Роспотребнадзора, но оно будет необходимо на стадии принятия решений о выборе площадок. Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, с этим нужно считаться.
Администрация Орла на своем сайте подчеркивает, что готова к сотрудничеству с хозсубъектами, торгующими на ярмарочной площадке «Хлебосольный выходной».
Информация об обсуждении озвученного вопроса в формате взаимодействия с жителями появится позднее на официальном портале
городской администрации.
Артём Ежаков