К выбору мест ярмарок в Орле подключат горожан

На волне общественного резонанса, который вызвала новость о закрытии ярмарок на привычных местах, администрация областной столицы решила обсудить вопрос их размещения в 2021-2022 годах с общественностью.

При обсуждении вопроса расположения ярмарок не требуется разрешение Роспотребнадзора, но оно будет необходимо на стадии принятия решений о выборе площадок. Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, с этим нужно считаться.



Администрация Орла на своем сайте подчеркивает, что готова к сотрудничеству с хозсубъектами, торгующими на ярмарочной площадке «Хлебосольный выходной».

