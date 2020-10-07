среда 7.10.2020 15:16:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:18, 7 октября 2020 года

У жильцов аварийного дома на Серпуховской в Орле выкупили жилье

Предупреждение областного прокурора следователями и спецназом возымело эффект на чиновников.


1 октября прокурор области Владислав Малкин провел личный прием граждан, проживающих в доме №113 по улице Серпуховская. 
 
Аварийное жилье с рухнувшим потолком оставалось в том же состоянии, а чиновники никак не могли определить выкупную стоимость жилья.
 
По результатам общения с жителями, прокурор области поручил разрешить этот вопрос за неделю, пообещав жесткую реакцию за срыв сроков.
 
Как сообщает сайт регионального ведомственного органа, пострадавшие получили выкупную стоимость квартир, их жилищные права восстановлены.


Читайте также:Жильцы аварийного дома на Серпуховской в Орле должны получить денежную компенсацию через неделю



Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.