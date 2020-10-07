У жильцов аварийного дома на Серпуховской в Орле выкупили жилье

Предупреждение областного прокурора следователями и спецназом возымело эффект на чиновников.

1 октября прокурор области Владислав Малкин провел личный прием граждан, проживающих в доме №113 по улице Серпуховская.



Аварийное жилье с рухнувшим потолком оставалось в том же состоянии, а чиновники никак не могли определить выкупную стоимость жилья.





По результатам общения с жителями, прокурор области поручил разрешить этот вопрос за неделю, пообещав жесткую реакцию за срыв сроков.

Как сообщает сайт регионального ведомственного органа, пострадавшие получили выкупную стоимость квартир, их жилищные права восстановлены.