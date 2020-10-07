У жильцов аварийного дома на Серпуховской в Орле выкупили жилье

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13:18, 7 октября 2020 года
У жильцов аварийного дома на Серпуховской в Орле выкупили жильеПредупреждение областного прокурора следователями и спецназом возымело эффект на чиновников.
1 октября прокурор области Владислав Малкин провел личный прием граждан, проживающих в доме №113 по улице Серпуховская.
Аварийное жилье с рухнувшим потолком оставалось в том же состоянии, а чиновники никак не могли определить выкупную стоимость жилья.
По результатам общения с жителями, прокурор области поручил
разрешить этот вопрос за неделю, пообещав жесткую реакцию за срыв сроков.
Как сообщает сайт регионального ведомственного органа, пострадавшие получили выкупную стоимость квартир, их жилищные права восстановлены.
Артём Ежаков