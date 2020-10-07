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13:30, 7 октября 2020 года
В Орле проверят ответственных за контроль средств на «Титаник»В ходе доследственной проверки будет рассматриваться ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Как сообщает сайт регионального СК, следствие даст объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, подписавших документы о приемке выполненных работ, которые фактически подрядчиком выполнены в полном объеме не были.
Речь идет об ответственных лицах КУ ОО «Орелгосзаказчик» и БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, её проведение находится под личным контролем и.о руководителя СУ СК.
Напомним, что возможность этой инспекции была анонсирована
ранее, когда орловская прокуратура активизировала расследование дела о хищениях при строительстве ММЦ ООКБ.
Артём Ежаков