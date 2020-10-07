В Орле проверят ответственных за контроль средств на «Титаник»

В ходе доследственной проверки будет рассматриваться ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Как сообщает сайт регионального СК, следствие даст объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, подписавших документы о приемке выполненных работ, которые фактически подрядчиком выполнены в полном объеме не были.



Речь идет об ответственных лицах КУ ОО «Орелгосзаказчик» и БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».



По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, её проведение находится под личным контролем и.о руководителя СУ СК.