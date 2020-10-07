Орловским булочникам полностью выплатили долги по зарплате

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14:00, 7 октября 2020 года
Орловским булочникам полностью выплатили долги по зарплатеПомогла доследственная проверка регионального СК, инициированная прокуратурой.
Работодатель задолжал 13 работникам АО «Хлебная база № 36» более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Предпринятые ведомством меры позволили полностью погасить долг перед людьми.
Как сообщает сайт областного СУ СК, в установленный законом срок по данному факту будет принято окончательное процессуальное решение. Необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, продолжаются.
Артём Ежаков