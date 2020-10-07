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15:30, 7 октября 2020 года В Орловской области откроется первый генеалогический консультативный центр Это произойдет 9 октября в Мценске.





Консультативный центр «Моя история» станет единственным подобным центром в регионе. «Волонтеры Победы» помогут гражданам, которые заинтересованы узнать историю своей семьи. Им расскажут, как и где можно найти нужную информацию о предках, и какой архив им для этого следует посетить.



Как сообщает сайт областного правительства, мероприятие пройдет в Мценской межпоселенческой районной библиотеке И. С. Тургенева. Начало церемонии в 14:00, адрес: Мценск, улица Машиностроителей, 2.





Артём Ежаков



