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15:32, 7 октября 2020 года

Проблемный дом на Кромском шоссе в Орле подключили к теплоснабжению

Как сообщили в администрации города Орла, в здание уже поступил теплоноситель.


Дом № 15 по Кромскому шоссе относится к типу объектов, у которого нет управляющей организации для подготовки жилья к отопительному сезону – администрация девять раз инициировала соответствующие конкурсы, но желающих получить контракт не нашлось.

Что касается текущей ситуации, то согласно сайту городской администрации, за предстоящую зимовку здания будет отвечать МУП «ЖРЭП (з)». Это же предприятие, при необходимости, займется здесь аварийно-восстановительными работами. В данный момент предприятие провело ревизию запорной арматуры, промывку и гидравлические испытания отопительной системы, кроме этого дом получил теплоноситель.

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С жильцами дома № 15 по Кромскому шоссе встретились депутаты Орловского облсовета и Госдумы



Артём Ежаков
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