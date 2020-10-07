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15:53, 7 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 99 за сутки. Региональный штаб рекомендовал в учреждениях культуры и спорта ограничить количество мероприятий с большим количеством людей.



- Вентиль открыт и для жилого сектора. Сегодня тепло начало поступать в квартиры орловцев.



- Сегодня под Мценском поисковики начали раскопки на месте, которое искали 20 лет. Изучали даже немецкую аэросъемку. Надеются не только обнаружить останки, но и установить имена.



- Эксперты подтвердили: в Спасском-Лутовиново растет тургеневский дуб. Дереву 197 лет.



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