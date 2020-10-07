Главная » Новости



15:54, 7 октября 2020 года На Кривцовском мемориале предали земле останки 219 воинов Торжественное перезахоронение солдат Красной армии состоялось 7 октября.





Все упокоенные сегодня герои пали в боях в Болховском районе в 1942 – 1943 годах. Найти их удалось благодаря «Вахте памяти-2020».

Всего в период с 2016 по 2020 годы последнее пристанище на Кривцовском мемориале нашли 986 неизвестных солдат. В этом году уже найдены 437 солдат и офицеров РККА, опознаны 132 солдата, найдены две точки падения самолетов и установлена судьба героического экипажа штурмовика ИЛ-2, сообщает информационный портал Орловской области.



И сегодня Кривцовскому мемориалу исполнилось 50 лет. Его посетили губернатор региона Андрей Клычков, первый зампред облсовета народных депутатов Михаил Вдовин, депутаты Госдумы Ольга Пилипенко и Николай Земцов, глава Болховского района Виктор Данилов. Также присутствовали председатель благотворительного фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов и члены Межрегионального поискового объединения «Костер» – это с их помощью удалось найти похороненных сегодня бойцов.





Артём Ежаков



