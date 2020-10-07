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17:41, 7 октября 2020 года Орловщина усиливает меры борьбы с коронавирусом и контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Количество заболевших орловцев с начала пандемии уже превысило 9100 человек. Ежедневно число новых случаев коронавируса увеличивается. В регионе усилили меры борьбы с инфекцией. Надзорные органы строго контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в общественных местах. Проверки проводятся регулярно. Вместе с инспекторами работала и съемочная группа ГТРК «Орел».





Подъезды, тамбуры, лестничные пролеты в многоквартирных домах рекомендуют чаще дезинфицировать. Работу в этом направлении вновь советуют активизировать управляющим компаниям. Обработка и соблюдение масочного режима - обязательная норма для всех.

Сотрудники Роспотребнадзора перешли на ежедневный режим контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Проверяют в среднем около 15 точек.

Ольга Жиганова, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Контролируется соблюдение мероприятий, направленных на разрыв путей распространения новой коронавирусной инфекции. В первую очередь это наличие и соблюдение дистанции между посетителями».

Проверяющие мониторят не только запасы СИЗов, но и правильность их утилизации. Для сбора использованных перчаток и масок используются двухслойные полиэтиленовые пакеты. Знают и соблюдают это правило не все.



Проверяют и наличие рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Они есть не везде. Как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, зачастую налицо низкая самодисциплина - маски на подбородках не защитят от вируса, они являются преградой лишь в том случае, если надеты как положено, прикрывая рот и нос.



А вот с дезинфекцией, отмечают специалисты Ропотребнадзора, проблем нет. Поверхности обрабатывают регулярно каждые два часа. Также через каждые два часа продавцы меняют маску и перчатки. Уверяют: всем обеспечены. За время пандемии продавцы привыкли к жестким требованиям: рабочий день начинается и заканчивается измерением температуры.



Посетители тоже уже не воспринимают в штыки просьбу надеть средства индивидуальной защиты.





Анна Вайсергисер



