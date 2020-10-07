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17:42, 7 октября 2020 года

Необычный спектакль для необычных детей

Орловский театр кукол показал спектакль для детей с расстройством аутистического спектра.


Аутичными детьми большие аудитории и массовые мероприятия воспринимаются тяжело. Но Орловский театр кукол еще два года назад нашел форму, которая не пугает детей. В Бэби-театре можно полежать на полу, походить по залу, потрогать кукол. Этот поход - своего рода реабилитация для ребенка, а для родителей – повод еще раз принять своего малыша таким, какой он есть и сделать все, чтобы малыш развивался.

Сейчас в Орле формируется некоммерческая общественная организация «Распрекрасные дети», цель которой объединить родителей, которые столкнулись с расстройством аутистического спектра у своих детей. Большинство родителей, только общаясь в соцсетях, находят взаимопонимание и решение многих проблем.

Марина Мишина, представитель некоммерческой общественной организации «Распрекрасные дети»: «Детки с таким расстройствами это совершенно незнакомая тема для многих. Я сама недавно, 3 года назад, узнала, что есть такие ребята, и сейчас сталкиваюсь с тем, что люди в нашем обществе не понимают, что это за дети, и что не надо бояться их и обвинять родителей, что их дети невоспитанные».

С подачи Марины Мишиной и уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского и был организован этот благотворительный спектакль.

Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области: «Сегодня инклюзии уделяется отдельное внимание в регионе - и в образовательных организациях, и в организациях культуры».

Татьяна Старкова, заместитель директора Орловского театра кукол: «Благотворительная деятельность является одним из направлений работы нашего театра, и мы переживаем, волнуемся, но надеемся, что всем детишкам с особенностями развития здоровья понравится находится в наших стенах и они придут снова».

Спектакль по мотивам русской народной сказки «Заячья избушка» показали в оригинальной, но доступной форме. Дети были не просто зрителями, но и участниками действа.

Екатерина Пташкина, артист-кукловод Орловского театра кукол: «Бэби-театр, наверно, и создан для таких деток, потому что мы подходим к ним близко, мы с ними играем, они включаются, поэтому все было хорошо».

В завершении встречи юным зрителям подарили ангелочков - как символ чистой и хрупкой души, именно такая загадочная ранимая душа и у этих детей.


Татьяна Тимохина
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