Главная » Новости



18:51, 7 октября 2020 года В орловские дома поступает тепло Сначала теплоноситель подали в сады и школы. Теперь дошла очередь до квартир.





Сразу дать тепло во все дома в городе возможности нет. Ведь единовременный запуск, по словам специалистов, чреват «гидравлическим ударом», что влечет за собой прорыв тепловых сетей. Если возникнут вопросы или перебои - их решит техническая служба.



Максим Тютюнов, начальник технического отдела управляющей компании: «Если у жителей пятых этажей возникают проблемы по завоздушиванию системы отопления, мы просим их обрабатывать систему самостоятельно, чтобы не создавать массовых заявок. Но тем, кто не сможет этим заняться, мы обязательно поможем».

Специалисты рекомендуют, как говорят в народе, спустить воздух. А за помощью звонить, в первую очередь, нужно в свою управляющую компанию, если там не ответят, то в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Сейчас операторы работают в усиленном режиме. В целом, как говорят в мэрии Орла, поставленные задачи выполнены раньше намеченного срока.



Галина Антонова, начальник отдела правления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Стопроцентная готовность - сегодня об этом можно сказать. Паспорта готовности потребители тепла получили, все документы были представлены своевременно».

Первые вентили повернули в больницах, садах и школах. В этом году отопительный сезон стартовал раньше обычного - сделано это, чтобы защитить жителей от простуд.



В детских садах температура воздуха должна быть не меньше 20 градусов. Сегодня в одной из групп детского сада № 85 тепло держится на уровне 24-х. Проблем с запуском не было, подготовились заранее.



Наталья Грачева, заведующая детского сада №85 г. Орла: «Еще летом мы проводили тестирование системы, проверяем работоспособность отопительной системы, опрессовку».

После получения паспорта все ложится на плечи управляющих организаций или работников котельной. Однако есть в областном центре и такие дома, которые остаются без управления. Но, как обещают в мэрии Орла, люди в этих домах мерзнуть не будут.



Галина Антонова, начальник отдела управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Начали уже пускать тепло в дома. В частности и на Кромском шоссе, 15. Отопление пошло в дом, но требуется еще обработка».

20 многоквартирных домов теперь находятся под управлением МУП ЖРЭП (заказчик). Чтобы тепло дошло до каждой квартиры в городе нужно, примерно неделю.





Всеволод Трифонов



