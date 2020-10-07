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19:16, 7 октября 2020 года

Орловщина отметила полувековой юбилей Кривцовского мемориала

В эту памятную дату там обрели покой 219 бойцов советской армии, которых нашли поисковики в ходе работ прошлым летом. Сегодня их останки приняла братская могила. Пока имена солдат установить не удалось, но поисковики надеются, что двум бойцам им всё-таки удастся вернуть имена.


Центральной точкой Кривцовского мемориала является памятник воину. Полвека этот советский солдат держит в руках автомат и зорко всматривается на запад, куда прогнали чужеземных оккупантов освободители Орловщины. С плеч его ниспадает фронтовая плащ-палатка, а за спиной возносится к небу 15-метровая пирамида. Идея вечности, славы и любви к Отчизне - таков архитектурно-художественный замысел всего этого скорбного, но величественного ансамбля.

Глава региона, впервые побывав здесь ровно три года назад, признаётся, что сразу почувствовал особую силу этого места.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это мемориальный комплекс, который, по сути, является не архитектурным объектом, а объектом душевным. Приезжаешь и понимаешь, насколько страшно здесь было, и насколько ценны такие места и память о них для всех тех, кто сегодня юн, молод, кто не переживал ужасы войны».

Сегодня, в день 50-летия Кривцовского мемориала, здесь обрели вечный покой 219 красноармейцев, чей ратный подвиг и увековечивает мемориальный комплекс. Их нашли поисковики в ходе «Вахты Памяти-2019».

Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костёр»: «Это ударный авангард, это ребята, погибшие в 43-м году, оставшиеся на поле боя не захороненными - те самые пропавшие без вести. Работаем с именами двух, остальные, к сожалению, безымянны».

Николай Земцов, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Благодаря работе поисковиков мы имеем прекрасную традицию каждый год возвращать земле наших солдат. А место - вы сами видите, какое - это белые берёзы русские. Здесь не хватает, конечно, часовни или храма, но, возможно, он со временем появится».

За полвека у Кривцовского мемориала предали земле останки почти 12 тысяч советских солдат, погибших на территории Болховского района в годы Великой Отечественной войны. Но это лишь малая часть - с осени 1941-го по лето 1943-го на разных участках фронта в «Долине смерти», раскинувшейся от Болхова до Новосиля, суммарные потери убитых и пропавших без вести исчисляются сотнями тысяч.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Несмотря на то, что 75 лет уже мы живём под мирным небом, они - всё равно, пока не были найдены, оставались бойцами, оставались на войне, в этих полях, где отдали свои жизни».

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского облсовета: «Там на могиле я нашёл фамилию Вдовин. Рядовой Вдовин. Наверное, это не наш родственник, но всё-таки память это основа нашего бытия, основа нашей жизни. Пусть их души упокоятся сегодня».

К своему юбилею мемориальный комплекс получил большой подарок - новую дорогу. И болховчане уверены: она не будет пустовать. Сюда, к Кривцовскому мемориалу, вошедшему в десятку выдающихся мемориальных комплексов страны, будут приезжать благодарные потомки, чтобы поклониться защитникам Орловщины, и не только в памятные даты.


Антон Киселёв
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