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06:20, 8 октября 2020 года Орловские полицейские опубликовали статистику алкопреступлений Правонарушения выявили сотрудники городского ОП № 2 УМВД России.





С начала года правоохранители пресекли 16 нарушений в сфере оборота спиртного. Продать продукцию, запрещенной или ограниченной к распространению, пытались 12 раз, а отпустить алкоголь несовершеннолетним хотели в 4 случаях.



Больше 2 тысяч граждан решили «культурно посидеть» со спиртным в руке в общественных местах – на распитии попались 2015 человек, подшофе там ходили 1048 орловцев – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков



