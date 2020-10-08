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05:33, 8 октября 2020 года Орловский Фонд микрофинансирования продолжает поддержку аграриев Займы выдаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».





С начала года и по сей день свыше 70 аграрных предприятий Орловской области получили 125 миллионов рублей на нужды собственного дела.



Процентные ставки на пополнение оборотных средств и капитальные затраты в данной отрасли, согласно сайту регионального правительства, уравнены с ключевой ставкой российского Центробанка.





Артём Ежаков



