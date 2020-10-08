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07:34, 8 октября 2020 года В этом году орловцев грабили 86 раз Статистика дана с начала года по октябрь.





За 9 месяцев 2020 года на территории Орла было зафиксировано 86 случаев грабежа, из которых 16 открытых хищений имущества произошло в Советском районе – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков



