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08:35, 8 октября 2020 года Орловские папы и мамы смогут задать вопросы главе Рособрнадзора Наиболее популярные и интересные из них прозвучат на Всероссийской встрече Анзора Музаева с родителями школьников.





Мероприятие состоится 19 октября в 11:00 на площадке информационного агентства ТАСС, в его рамках планируются прямые включения из регионов страны.



Сбор вопросов уже идет. Предложить интересующие темы можно на странице Рособрнадзора «ВКонтакте» и письмом на электронный адрес ege@obrnadzor.gov.ru. Принимаются как письменные запросы, так и обращения.



Кроме этого, на встрече обсудят организацию в следующем году ЕГЭ и ГИА, всероссийских проверочных работ и других актуальных тем – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков



