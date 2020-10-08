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09:17, 8 октября 2020 года

В Орле подлечили каштаны

Прививка от минирующей моли дает положительный результат.


На дворе уже октябрь, а каштаны на центральных улицах и скверах Орла по-прежнему в листве, есть, конечно, пожелтевшие, но это естественный процесс. А значит средство от минирующей моли - работает. Еще до того, как насекомое отложило личинки, деревьям сделали прививки инсектицидом. Причем трижды.

Оксана Тарарыченкова, начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Такая периодичность обусловлена вылетом насекомых, в тот период, когда борьба с ними является наиболее эффективной, и вводился препарат в стволы деревьев».
На вакцинацию из бюджета выделили 450 тысяч рублей и обработали полтысячи деревьев. На бульваре Победы, на Комсомольской, Лескова и Октябрьской улицах. Однако в городе каштанов порядка трех тысяч. И те, что не обработали, например, во дворах домов, заметно отличаются от привитых - их листва сохнет.
Оксана Тарарыченкова, начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта г. Орла«Утвержденной методики по лечению каштанов в России нет. Хочется посмотреть, насколько эта динамика сильна. Поэтому в следующем году мы возьмем те же каштаны. Мы слышим упреки жителей о том, почему не лечатся другие каштаны. На придомовых территориях мы объясняем, что у нас нет законных оснований тратить бюджетные средства, но даем методические рекомендации - где купить, объясняем технику обработки».

В следующем году обработку каштанов планируют продолжить и средств в бюджете на их вакцинацию заложить больше. Ведь уже понятно - прививка от каштановой моли дает положительный результат.

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Татьяна Тимохина
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