В Орле подлечили каштаны

Прививка от минирующей моли дает положительный результат.

Оксана Тарарыченкова, начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Такая периодичность обусловлена вылетом насекомых, в тот период, когда борьба с ними является наиболее эффективной, и вводился препарат в стволы деревьев».

Оксана Тарарыченкова, начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Утвержденной методики по лечению каштанов в России нет. Хочется посмотреть, насколько эта динамика сильна. Поэтому в следующем году мы возьмем те же каштаны. Мы слышим упреки жителей о том, почему не лечатся другие каштаны. На придомовых территориях мы объясняем, что у нас нет законных оснований тратить бюджетные средства, но даем методические рекомендации - где купить, объясняем технику обработки».