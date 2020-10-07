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21:19, 7 октября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Заболевших больше - меры строже. Контроль - ежедневный. Сегодня в рейд с инспекторами Роспотребнадзора отправилась и наша съемочная группа.
- В школы, сады и больницы областного центра пришло тепло. Батареи разогреются и в квартирах горожан. Но чуть позже.
- 50 лет истории... Сегодня, в памятную дату со дня открытия Кривцовского мемориала, земле предали останки 219 красноармейцев.
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Вести-Орёл