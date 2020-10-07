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20:39, 7 октября 2020 года Андрей Клычков пожелал здоровья президенту Сегодня Владимир Владимирович Путин отмечает день рождения.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах поздравил президента с днем рождения.



Андрей Клычков: «Сегодня день рождения президента. Я хочу пожелать здоровья президенту и всем нам, чтобы люди, которые его окружают, делали все для того, чтобы страна жила и здравствовала».

При этом Андрей Клычков рассказал, что в его день рождения президент пожелал ему того же – чтобы окружали люди, которые поддерживают и помогают. Глава региона выразил надежду, что так и будет.





Орловское Информбюро



