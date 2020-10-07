Андрей Клычков пожелал здоровья президенту

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20:39, 7 октября 2020 года
Андрей Клычков пожелал здоровья президентуСегодня Владимир Владимирович Путин отмечает день рождения.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах поздравил президента с днем рождения.
Андрей Клычков: «Сегодня день рождения президента. Я хочу пожелать здоровья президенту и всем нам, чтобы люди, которые его окружают, делали все для того, чтобы страна жила и здравствовала».
При этом Андрей Клычков рассказал, что в его день рождения президент пожелал ему того же – чтобы окружали люди, которые поддерживают и помогают. Глава региона выразил надежду, что так и будет.
Орловское Информбюро