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20:59, 7 октября 2020 года Андрей Клычков: Происходят изменения не в лучшую сторону Глава Орловской области рассказал в сети о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.





Андрей Клычков: «Сбывают прогнозы специалистов, которые еще весной озвучивали, что сезонность коронавируса будет иметь значение. И сейчас мы видим, что за последние две недели видим негативную динамику. Когда у нас 945 человек за 14 дней заболели, и меньшее количество выздоровело – 786 человек. За эти две недели девять человек, к сожалению, скончались от коронавируса. Поэтому сегодня разговор уже идет о том, что мы возвращаемся к тем пиковым показателям, которые были весной, и это пока не пиковое, это только начало. И я надеюсь, что все люди, которые понимают ситуацию, отнесутся к ней также спокойно, взвешенно, но при этом предпринимая все меры безопасности».

Глава региона сообщил о возвращении к перепрофилированию коечного фонда обратно в ковидный, чтобы обеспечить госпитализацию всех больных с коронавирусом.





Орловское Информбюро



