Андрей Клычков: Происходят изменения не в лучшую сторону

Андрей Клычков: «Сбывают прогнозы специалистов, которые еще весной озвучивали, что сезонность коронавируса будет иметь значение. И сейчас мы видим, что за последние две недели видим негативную динамику. Когда у нас 945 человек за 14 дней заболели, и меньшее количество выздоровело – 786 человек. За эти две недели девять человек, к сожалению, скончались от коронавируса. Поэтому сегодня разговор уже идет о том, что мы возвращаемся к тем пиковым показателям, которые были весной, и это пока не пиковое, это только начало. И я надеюсь, что все люди, которые понимают ситуацию, отнесутся к ней также спокойно, взвешенно, но при этом предпринимая все меры безопасности».