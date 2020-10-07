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21:00, 7 октября 2020 года

Андрей Клычков: Сегодня нет возможности госпитализировать всех

Об этом глава региона сказал во время прямого эфира в соцсетях.


 Андрей Клычков: «Сегодня нет возможности госпитализировать всех по различным показаниям. Госпитализация по коронавирусу происходит только для тех, у кого есть потребности. Будем эту работу проводить внимательно, для того чтобы койки были востребованы. Никто не будет с насморком укладывать на койки, потому что эти койки могут потребоваться тем, у кого действительно есть симптоматика, у кого сатурация низкая, поражение легких и так далее».

Глава региона отметил, что идет всплеск заболеваемости. Часть населения «пошла по гриппу и ОРВИ», а другая часть – по коронавирусу и пневмонии, и акцент будет делаться на спасении тех людей, у кого есть показания.


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