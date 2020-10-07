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21:13, 7 октября 2020 года Андрей Клычков: «Дам поручение штрафовать» Глава региона решил воспользоваться советом пользователей соцсетей.





Сегодня губернатор Орловской области в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах еще раз призвал орловцев использовать средства индивидуальной защиты.



Андрей Клычков: «Мы понимаем, что коронавирус распространяется, мы понимаем, что основным источником распространения является отсутствие собственного инстинкта самосохранения у людей – когда люди с признаками болезни ездят в общественном транспорте, не используют маски, ходят при этом на работу, тогда надеяться на что-то лучшее невозможно. Мне неоднократно говорили, почему не предпринимаются какие-то дополнительные шаги, особенно по маршруткам. Ну, есть рейды по маршруткам, по автобусам – у всех есть маски, но почему отсутствует в голове логика: у человека в кармане есть маска, но для него почему-то принципиально поехать без нее. Мне сейчас написали: «Штрафуйте всех, кто без масок». Ну, будем это тоже делать. И завтра на штабе дам поручение правоохранительному блоку начинать штрафовать».





Орловское Информбюро



