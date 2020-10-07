Главная » Новости



21:31, 7 октября 2020 года Андрей Клычков: на школьную дистанционку можно перейти по желанию Об этом сообщил глава региона сегодня во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Мне пишут: «Переведите на дистанционку». Мы не будем переводить в lock-out ни нашу экономику, ни образование – это касается и среднего, и высшего образования.

На сегодняшний день силами 37-й гимназии организована дистанционка – завтра на штабе департамент образования решение озвучит и мы его примем: кто пожелает самостоятельно перевести своих детей на дистанционку, может написать заявление по так называемым семейным причинам, такое право будет предоставлено и можно дома проходить учебу. Но опять-таки – это по желанию, никакой принудиловки здесь не будет».





Орловское Информбюро



