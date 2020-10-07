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21:32, 7 октября 2020 года Андрей Клычков: Массового тестирования не будет Глава Орловской области не считает это целесообразным.





Андрей Клычков: «Мне пишут: «Почему тесты не проводите?» Так начните с масок! Мы проводили добровольное тестирование. Пришли люди, ни одного положительного теста не подтвердилось. Проводить эту работу, забирать врачей от выполнения своих обязанностей, чтобы просто приходить на тестирование – какой смысл в этом? Для этого должна быть симптоматика».

При этом глава региона напомнил работодателям, что людям, вернувшимся из отпусков, прежде чем вернуться на работу, необходимо пройти самостоятельное тестирование на коронавирусную инфекцию.





Орловское Информбюро



