Андрей Клычков: Массового тестирования не будет

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21:32, 7 октября 2020 года
Андрей Клычков: Массового тестирования не будетГлава Орловской области не считает это целесообразным.
Андрей Клычков: «Мне пишут: «Почему тесты не проводите?» Так начните с масок! Мы проводили добровольное тестирование. Пришли люди, ни одного положительного теста не подтвердилось. Проводить эту работу, забирать врачей от выполнения своих обязанностей, чтобы просто приходить на тестирование – какой смысл в этом? Для этого должна быть симптоматика».
При этом глава региона напомнил работодателям, что людям, вернувшимся из отпусков, прежде чем вернуться на работу, необходимо пройти самостоятельное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Орловское Информбюро