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21:33, 7 октября 2020 года Андрей Клычков рассказал о перспективах возвращения ярмарок На днях орловцев огорчила новость о закрытии ярмарок выходного дня.





Речь шла о том, что власти планируют перенести ярмарки с привычных для горожан мест.



Андрей Клычков: «Что касается рынка. Многие пишут. Лично для меня, на фоне ковида, это не самый важный вопрос. Мне «накидали», что я закрываю рынки. Я ничего не закрываю, никаких решений не принимал. Знаю, что сегодня была встреча Торгово-промышленной палаты и городской администрации, этот диалог будет продолжен. В любом случае мы создадим условия – на этом месте или на каких-то других местах, как уже договорятся представители ТПП как организаторы этой ярмарки, для того чтобы наши сельхозпроизводители могли реализовывать».

Ранее в администрации Орла сообщили, что вопрос о ярмарках обсудят с жителями.





Орловское Информбюро



