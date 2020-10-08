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11:00, 8 октября 2020 года

Автолюбитель на «Калине» не смог объехать стоящую фуру

ДТП произошло накануне около полуночи на трассе Орел - Тамбов.


Отечественная легковушка, за рулем которой находился 44-летний мужчина, ехала со стороны Тамбова в Орел, и на 12 километре трассы врезалась в стоящий на обочине грузовик «Форд Карго» с полуприцепом. Медики доставили водителя «Лады» в больницу, но госпитализация не потребовалась – пострадавший будет лечиться амбулаторно.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – сообщает региональное УГИБДД.





Артём Ежаков
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