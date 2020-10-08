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11:15, 8 октября 2020 года В Орле амчанину огласили приговор за кражу и убийство Суд назначил злоумышленнику 9 лет и 2 месяца строгого режима.





Эпизод с убийством произошел в январе этого года – мужчина выпивал вместе со своим знакомым, а позднее между ними завязалась ссора, переросшая в трагедию – осужденный на месте забил жертву до смерти руками и ногами.



Попутно удалось раскрыть дело о краже мобильного телефона. Это произошло 9 лет назад – в ноябре 2011 года. Мужчина просто присвоил себе то, что плохо лежало – гаджет он нашел на банкомате в одном из банков.



Как сообщает пресс – служба областной прокуратуры, приговор все еще не вступил в силу.





Артём Ежаков



