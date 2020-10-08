Главная » Новости



11:30, 8 октября 2020 года В следующем году орловских аграриев поддержат на 30 миллионов рублей Выплаты предусмотрены в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».





Как сообщает пресс-служба сайта областного правительства, целью проекта является «обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к концу 2024 года не менее 560 единиц». Программа действует с 2019 года.



В рамках проекта уже потрачено более 47 миллионов рублей. Финансирование позволило создать ряд сельскохозяйственных производств на территории региона.





Артём Ежаков



