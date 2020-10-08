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11:38, 8 октября 2020 года

В Орловской области заболели коронавирусом еще 98 человек

За сутки зафиксирована новая смерть от болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 октября, общее количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за весь период пандемии составляет 9224 человека. Активно болеют 1736 орловцев.

За сутки от COVID–19 выздоровели 40 жителей региона, общая отметка по этому показателю на данный момент составляет 7353.

Количество смертей увеличилось до 135 случаев.



Артём Ежаков
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