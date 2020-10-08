В Свердловском районе Орловщины растет сельхозпроизводство

Агропромышленный комплекс является здесь основой экономики.

В этом году валовая сельскохозяйственная продукция в Свердловском районе ожидается в размере почти 3 миллиардов 900 миллионов рублей. Реализовать её планируется на 6,5 миллиардов с прибылью в полтора при рентабельности в 30%.



Большие показатели требуют закупки специализированной посадочной и уборочной техники. Как информирует сайт областного правительства, «было приобретено 106 энергонасыщенных тракторов, 55 зерноуборочных комбайнов, 4 кормоуборочных комбайна, 2 современных свеклоуборочных комбайна, более 100 единиц почвообрабатывающих и посевных комплексов, 6 большегрузных автомобилей. За 9 месяцев 2020 год приобретено 5 новых зерноуборочных комбайна, 7 большегрузных автомобилей, 11 энергонасыщенных тракторов, более 18 единиц прицепной сельхозтехники».