Не во всех орловских школах нагрелись батареи

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12:30, 8 октября 2020 года
Не во всех орловских школах нагрелись батареиОсталось подключить еще два образовательных учреждения.
Замерзают школы № 10 и № 26. Как сообщает сайт городской администрации, в первом случае проблемы связаны с энергоснабжением, во втором – с порывом транзитной теплосети. Все обещают устранить в течение сегодняшнего дня.
К хорошим новостям можно отнести тот факт, что тепло поступило во все детсады и больницы города.
Полным ходом идет работа по подаче тепла в жилой сектор. Работы начались только вчера, но батареи уже нагрелись в 734 домах из 1907.
Артём Ежаков