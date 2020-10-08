Не во всех орловских школах нагрелись батареи

Осталось подключить еще два образовательных учреждения.

Замерзают школы № 10 и № 26. Как сообщает сайт городской администрации, в первом случае проблемы связаны с энергоснабжением, во втором – с порывом транзитной теплосети. Все обещают устранить в течение сегодняшнего дня.



К хорошим новостям можно отнести тот факт, что тепло поступило во все детсады и больницы города.



Полным ходом идет работа по подаче тепла в жилой сектор. Работы начались только вчера, но батареи уже нагрелись в 734 домах из 1907.