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12:40, 8 октября 2020 года

В Орловской области к акции МЧС «Безопасное жилье» подключились газовики

Вместе с пожарными инспекторами сотрудники службы 04 отрабатывают проблемные адреса, где внутридомовое газовое оборудование и сети никем не контролируются и пребывают, подчас, в критическом состоянии. В качестве крайней меры к нарушителям используется прекращение газоснабжения. В совместном рейде пожарных и газовиков побывал Иван Суверин.


Посещая проблемные домовладения, участники инспекции констатируют: беды в них можно ждать в любой день. В одном из домов Заводского района Орла выяснилось, что владелец самовольно снял оборудование.
 
Виктор Моисеенко, слесарь комплексной службы газового оборудования АО «Газпром газораспределение Орёл»: «При проведении обследования выяснилось, что абонент самовольно снял оборудование, то есть краны находятся в открытом доступе, газ идет. Также на счетчике обнаружена утечка газа. Пьющий человек продал сам газовое оборудование в металлолом, как он пояснил».
 
Оставить все как есть газовики не могли. Было решено отключить газ. Но узнав, что пломбировкой газовых кранов отключение в этот раз не обойдется, домовладелец стал возмущаться. При этом выяснилось, что мужчина прошлой зимой отапливал помещение с помощью горящих газовых конфорок.
 
Именно поэтому газовики выбрали самый надежный способ прекратить газоснабжение - отрезали газопроводную трубу, чтобы избежать возможности самовольного подключения.
 
А домовладение в Железнодорожном районе газовикам придется посетить повторно: без хозяина неблагополучной квартиры путаную газовую разводку решено было пока не трогать.
 
Максим Балашов, инженер ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»: «Для отключения данного домовладения нам необходимо попасть во двор с целью проверки качества отключения и проведения работ. Труба идет транзитом к добросовестным абонентам».
 
Продолжать газоснабжение без гарантий его безопасности запрещает Закон. В отсутствие договора на обслуживание внутридомового газового оборудования подача голубого топлива становится угрозой для самих жильцов и их соседей. Но если с отключением аварийно опасных домов миссия газовиков заканчивается, то пожарным, напротив, приходится усиливать надзор.
 
Денис Вещиков, замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу: «После отключения газового оборудования граждане начинают обогреваться самодельными ТЭНами, плитами, которые должны использоваться под приготовление пищи, в некоторых случаях допускают разведение открытого огня непосредственно в жилых помещениях».
 
В службе 04 предупредили: в случае угрозы утечки и взрыва газа нерадивых абонентов будут отключать независимо от социального статуса и погоды за окном. О таком намерении газовики уведомляют письменно за 20 дней.



Иван Суверин
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