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12:50, 8 октября 2020 года

Орловские инспекторы ГИБДД проверяют техническое состояние автомобилей

Многие транспортные средства имеют признаки внесения в конструкцию изменений, не предусмотренных производителем. Кроме того, на улицах немало машин с признаками критического износа систем и механизмов, отвечающих за безопасность. Для выявления такого транспорта инспекторы, вооружившись специальным оборудованием, вышли в особый рейд.


Аварий, в которых решающим фактором стала техническая составляющая, инспекторы знают немало. А потому не только водители, их документы и манера управления, но и сами машины подлежат пристальному контролю. Соответствующий инструментарий получен благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
 
Александр Красников, государственный инспектор технического надзора УГИБДД УМВД России по Орловской области: «При выявлении ТС с признаками технической неисправности нами используются измерительные приборы, такие как измеритель уровня шума, средство технического диагностирования шин, газоанализатор, измеритель суммарного люфта рулевого управления, измеритель дымности отработанных газов».
 
Качество выхлопа - показатель, который не только характеризует исправность двигателя, но и определяет безопасность транспорта для окружающих.
 
Состояние рулевой системы - ключевой аспект безопасности. Соответствует ли свободный ход руля автомобиля нормам, определяет специальный прибор - люфтомер.
 
Помимо люфта руля и состава выхлопа инспекторы могут замерить эффективность тормозной системы, уровень шума и светопропускаемость стекол. Помимо штрафного протокола провинившийся водитель получает на руки требование об устранении нарушения в кратчайший срок. Невыполнение его грозит дальнейшими административными санкциями. 



Иван Суверин
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