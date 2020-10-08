Орловские инспекторы ГИБДД проверяют техническое состояние автомобилей

Многие транспортные средства имеют признаки внесения в конструкцию изменений, не предусмотренных производителем. Кроме того, на улицах немало машин с признаками критического износа систем и механизмов, отвечающих за безопасность. Для выявления такого транспорта инспекторы, вооружившись специальным оборудованием, вышли в особый рейд.

Аварий, в которых решающим фактором стала техническая составляющая, инспекторы знают немало. А потому не только водители, их документы и манера управления, но и сами машины подлежат пристальному контролю. Соответствующий инструментарий получен благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Александр Красников, государственный инспектор технического надзора УГИБДД УМВД России по Орловской области: «При выявлении ТС с признаками технической неисправности нами используются измерительные приборы, такие как измеритель уровня шума, средство технического диагностирования шин, газоанализатор, измеритель суммарного люфта рулевого управления, измеритель дымности отработанных газов».

Качество выхлопа - показатель, который не только характеризует исправность двигателя, но и определяет безопасность транспорта для окружающих.

Состояние рулевой системы - ключевой аспект безопасности. Соответствует ли свободный ход руля автомобиля нормам, определяет специальный прибор - люфтомер.

Помимо люфта руля и состава выхлопа инспекторы могут замерить эффективность тормозной системы, уровень шума и светопропускаемость стекол. Помимо штрафного протокола провинившийся водитель получает на руки требование об устранении нарушения в кратчайший срок. Невыполнение его грозит дальнейшими административными санкциями.