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12:53, 8 октября 2020 года В Орле ограничили движение по 2-ой Посадской Там строят наружные сети водоснабжения.





Временное ограничение на движение транспорта продлится до 1 декабря этого года – сообщает пресс – служба городской администрации Орла.





Артём Ежаков



