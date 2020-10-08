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13:05, 8 октября 2020 года

Два экипажа орловской ДПС оказали помощь в родах

Госавтоинспекторы с мигалками доставили рожениц в больницы.


Два случая произошли за одну неделю. 
 
«Находясь на дежурстве на трассе Орел–Тамбов, мы увидели автомобиль, который пытался объехать дорожный затор. Мы догнали нарушителя и знаками попросили остановиться. Тогда он рассказал нам, что везет в салоне роженицу, которая вот-вот должна родить, и попросил помощи», – рассказал старший лейтенант полиции Владимир Воронов.
 
Его коллега и напарник Леонид Половинкин добавил: «Сообщив в дежурную часть, мы доставили роженицу к медикам, выбрав оптимальный маршрут до родительного дома».
Во втором похожем случае старшим лейтенантам полиции Александру Чибисову и Игорю Леонову тоже потребовалось исполнить роль сопровождения – к ним обратился взволнованный мужчина и попросил доставить его с рожающей женой в Орел. Инспекторы пересадили пару в свой служебный автомобиль и доставили их в медучреждение.
 
Два экипажа не забыли своих подопечных – в день выписки мамочек из больниц они пришли к ним с поздравлениями и подарками – детскими удерживающими автокреслами – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Артём Ежаков
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