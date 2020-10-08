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13:20, 8 октября 2020 года

В Орловской области назвали пятерку лучших участковых региона

Теперь предстоит выбрать самого лучшего.


Во второй этап конкурса «Народный участковый – 2020», который продлится с 7 по 16 октября, прошли пятеро конкурсантов: 
 
  • Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Малоархангельскому району капитан полиции Александр Михайлов;
  • Капитан полиции Андрей Афанасьев, представляющий межмуниципальный отдел МВД России «Мценский»;
  • Участковый уполномоченный полиции ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу старший лейтенант полиции Алексей Михалёв
  • Старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев, который служит в отделе МВД России по Орловскому району;
  • Старший лейтенант полиции Алексей Карпов, представляющий ОМВД России по Троснянскому району.

Лучшие правоохранители были выбраны путем интернет-голосования орловцев. Теперь предстоит выяснить, кого граждане региона посчитают лучшим участковым для представления области на Всероссийском этапе соревнования.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, проголосовать можно на сайте ведомства в специальном разделе.



Артём Ежаков
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