В Орловской области назвали пятерку лучших участковых региона

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13:20, 8 октября 2020 года
В Орловской области назвали пятерку лучших участковых регионаТеперь предстоит выбрать самого лучшего.
Во второй этап конкурса
«Народный участковый – 2020», который продлится с 7 по 16 октября, прошли пятеро конкурсантов:
- Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Малоархангельскому району капитан полиции Александр Михайлов;
- Капитан полиции Андрей Афанасьев, представляющий межмуниципальный отдел МВД России «Мценский»;
- Участковый уполномоченный полиции ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу старший лейтенант полиции Алексей Михалёв;
- Старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев, который служит в отделе МВД России по Орловскому району;
- Старший лейтенант полиции Алексей Карпов, представляющий ОМВД России по Троснянскому району.
Лучшие правоохранители были выбраны путем интернет-голосования орловцев. Теперь предстоит выяснить, кого граждане региона посчитают лучшим участковым для представления области на Всероссийском этапе соревнования.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, проголосовать можно на сайте ведомства в специальном разделе.
Артём Ежаков