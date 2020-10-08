Главная » Новости



13:20, 8 октября 2020 года В Орловской области назвали пятерку лучших участковых региона Теперь предстоит выбрать самого лучшего.







Во второй этап конкурса «Народный участковый – 2020», который продлится с 7 по 16 октября, прошли пятеро конкурсантов: Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Малоархангельскому району капитан полиции Александр Михайлов ;

; Капитан полиции Андрей Афанасьев , представляющий межмуниципальный отдел МВД России «Мценский»;

, представляющий межмуниципальный отдел МВД России «Мценский»; Участковый уполномоченный полиции ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу старший лейтенант полиции Алексей Михалёв ;

; Старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев , который служит в отделе МВД России по Орловскому району;

, который служит в отделе МВД России по Орловскому району; Старший лейтенант полиции Алексей Карпов, представляющий ОМВД России по Троснянскому району.

Лучшие правоохранители были выбраны путем интернет-голосования орловцев. Теперь предстоит выяснить, кого граждане региона посчитают лучшим участковым для представления области на Всероссийском этапе соревнования.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, проголосовать можно на сайте ведомства в специальном разделе.





Артём Ежаков



